كأس العالم - تعرف على طريق إنجلترا المحتمل حتى نهائي المونديال

تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتصدر الأسود الثلاثة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من فوزين على إيران وويلز، وتعادل مع أمريكا.

وحصد منتخب إنجلترا لقب كأس العالم مرة واحدة عام 1966.

ويلعب منتخب إنجلترا في الدور ثمن النهائي مع السنغال يوم الأحد 4 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

ولكن ما هو مشوار إنجلترا حتى النهائي؟

ربع النهائي

حال فوز إنجلترا على السنغال، ستواجه الفائز من فرنسا وبولندا في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم السبت 10 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد البيت.

نصف النهائي

إذا استمر فوز إنجلترا، فسيلعب الأسود الثلاثة نصف النهائي يوم الأربعاء 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

سينتظر وقتها منتخب إنجلترا الفائز من (المغرب ضد إسبانيا) و(البرتغال ضد سويسرا).