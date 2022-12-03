كأس العالم - تعرف على طريق إسبانيا المحتمل حتى نهائي المونديال

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 00:37

كتب : FilGoal

هدف ألفارو موارتا مع إسبانيا أمام اليابان

تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأنهى لا روخا دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الخامسة بعد فوز على كوستاريكا وتعادل أمام ألمانيا وخسارة أمام اليابان

وحصد منتخب إسبانيا اللقب مرة واحدة في 2010.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - تعرف على طريق فرنسا المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - سون: لدينا فرصة للفوز على البرازيل كأس العالم - تعرف على طريق البرازيل المحتمل حتى نهائي المونديال وكيل جاريدو يوضح حقيقة إقالته من تدريب الإسماعيلي ودوره في اختيار اللاعبين

ويلعب منتخب إسبانيا في الدور ثمن النهائي مع المغرب يوم 6 ديسمبر في الخامسة مساء على استاد المدينة التعليمية.

Image

ولكن ما هو مشوار إسبانيا حتى النهائي؟

ربع النهائي

حال فوز إسيانيا على المغرب ، سيواجه الفائز من البرتغال وسويسرا في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 10 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على استاد الثمامة.

نصف النهائي

إذا استمر فوز إسبانيا، فسيلعب الديوك نصف النهائي يوم 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

سينتظر وقتها منتخب إسبانيا الفائز من (فرنسا ضد بولندا) و(إنجلترا ضد السنغال).

كأس العالم قطر 2022 إسبانيا
نرشح لكم
كأس العالم - تقرير: ضربة جديدة لـ البرازيل بإصابة تيليس وجابريل جيسوس كأس العالم - تعرف على طريق البرتغال المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - تعرف على طريق إنجلترا المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - تعرف على طريق الأرجنتين المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - تعرف على طريق فرنسا المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - سون: لدينا فرصة للفوز على البرازيل كأس العالم - تعرف على طريق البرازيل المحتمل حتى نهائي المونديال مارتينيلي: لن نفقد الثقة بسبب خسارة مباراة
أخر الأخبار
كأس العالم - تقرير: ضربة جديدة لـ البرازيل بإصابة تيليس وجابريل جيسوس ساعة | قطر 2022
كأس العالم - تعرف على طريق البرتغال المحتمل حتى نهائي المونديال ساعة | قطر 2022
كأس العالم - تعرف على طريق إنجلترا المحتمل حتى نهائي المونديال ساعة | قطر 2022
كأس العالم - تعرف على طريق إسبانيا المحتمل حتى نهائي المونديال ساعة | قطر 2022
كأس العالم - تعرف على طريق الأرجنتين المحتمل حتى نهائي المونديال ساعة | قطر 2022
كأس العالم - تعرف على طريق فرنسا المحتمل حتى نهائي المونديال ساعة | قطر 2022
كأس العالم - سون: لدينا فرصة للفوز على البرازيل ساعة | قطر 2022
كأس العالم - تعرف على طريق البرازيل المحتمل حتى نهائي المونديال ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه