كأس العالم - تعرف على طريق إسبانيا المحتمل حتى نهائي المونديال

تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأنهى لا روخا دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الخامسة بعد فوز على كوستاريكا وتعادل أمام ألمانيا وخسارة أمام اليابان

وحصد منتخب إسبانيا اللقب مرة واحدة في 2010.

ويلعب منتخب إسبانيا في الدور ثمن النهائي مع المغرب يوم 6 ديسمبر في الخامسة مساء على استاد المدينة التعليمية.

ولكن ما هو مشوار إسبانيا حتى النهائي؟

ربع النهائي

حال فوز إسيانيا على المغرب ، سيواجه الفائز من البرتغال وسويسرا في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 10 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على استاد الثمامة.

نصف النهائي

إذا استمر فوز إسبانيا، فسيلعب الديوك نصف النهائي يوم 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

سينتظر وقتها منتخب إسبانيا الفائز من (فرنسا ضد بولندا) و(إنجلترا ضد السنغال).