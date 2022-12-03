كأس العالم - تعرف على طريق فرنسا المحتمل حتى نهائي المونديال

تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتصدر حامل اللقب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من الفوز على أستراليا والدنمارك، والخسارة أمام تونس

وحصد منتخب فرنسا لقبين قبل ذلك، كان آخرها في 2018

ويلعب منتخب فرنسا في الدور ثمن النهائي مع بولندا يوم 4 ديسمبر في الخامسة مساء على استاد الثمامة.

ولكن ما هو مشوار فرنسا حتى النهائي؟

ربع النهائي

حال فوز فرنسا على بولندا، سيواجه الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ستقام المباراة وقتها يوم 10 ديسمبر في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد البيت.

نصف النهائي

إذا استمر فوز فرنسا، فسيلعب الديوك نصف النهائي يوم 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

سينتظر وقتها منتخب فرنسا الفائز من (المغرب ضد إسبانيا) و(البرتغال ضد سويسرا).