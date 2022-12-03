وكيل جاريدو يوضح حقيقة إقالته من تدريب الإسماعيلي ودوره في اختيار اللاعبين

تحدث عمرو حسني وكيل المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو عن شائعة إقالة الأخير من تدريب الإسماعيلي بعد الخسارة بهدف دون رد أمام سموحة في الدوري المصري.

وقال حسني في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كل ذلك كلام على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يتواصل معي أي شخص ولا يوجد أي شيء رسمي".

وأضاف "ما سمعته أن هناك اجتماع لمجلس الإدارة يوم الأحد على الأرجح".

وأوضح "في مباراة غزل المحلة لم يكن الأداء جيدا وكان المدرب نفسه مقتنعا بذلك. لقد قضى وقتا حتى يتعرف على اللاعبين الجدد والقدامى".

وتابع حسني "جاريدو لم يكن له يد في اختيار اللاعبين الجدد، صحيح أنه منح موافقته ولكنه بصراحة فعل ذلك لأن الإدارة كانت قد ضمتهم بالفعل ولم يكن بإمكانهم التراجع".

وواصل "المدرب يريد النجاح باللاعبين حتى لو لم يكن هو من اختارهم، وحتى لو لم يوافق عليهم كان هؤلاء اللاعبين سيتواجدون على كل حال".

وأكمل "حتى الآن التعامل جيد ويسوده الاحترام. أي مدرب في العالم لا يمكن الحكم عليه من 3 أو 4 مباريات فالكل بحاجة للوقت".

واختتم "نحن ملتزمون بتعاقدنا مع الإسماعيلي حتى آخر لحظة، وإن لم نكمل معا فمن المهم أن نحافظ على العلاقات الجيدة".

وجمع الإسماعيلي نقطة واحدة من أول 4 مباريات في الدوري حتى الآن.