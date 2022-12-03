مارتينيلي: لن نفقد الثقة بسبب خسارة مباراة

يرى جابريل مارتينيلي لاعب منتخب البرازيل أن فريقه ظهر بشكل جيد أمام الكاميرون، مشيرا إلا أنهم لن يفقدوا الثقة بسبب خسارة مباراة.

وخسر منتخب البرازيل أمام الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدف دون رد.

لتتوقف سلسلة لا هزيمة السليساو في دور المجموعات من كأس العالم عند 17 مباراة.

وقال مارتينيلي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لقد كانت تجربة رائعة. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد".

وأضاف "لقد خسرنا المباراة ولكني أعتقد لعبنا بشكل جيد للغاية، الآن نذهب إلى ثمن النهائي لنواصل الانطلاق نحو الفوز بهذه البطولة".

وتابع "هل أثرت النتيجة على الثقة؟لا، بالطبع لا. أنا واثق والفريق بأكمله واثق، لن نفقد ثقتنا بسبب خسارة مباراة".

وأتم "نحن بحاجة لمواصلة عملنا والتركيز على المباراة القادمة".

وشارك مارتينيلي للمرة الأولى خلال هذه النسخة مع البرازيل أمام الكاميرون.

يذكر أن منتخب البرازيل سيواجه اليابان في الدور ثمن النهائي.