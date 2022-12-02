كرنفال كأس العالم – جُرد من شارة القيادة سابقا.. تشاكا رجل مباراة سويسرا وصربيا

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

جرانات تشاكا

حصد جرانات تشاكا جائزة رجل مباراة سويسرا وصربيا في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لـ كأس العالم 2022.

وقاد تشاكا منتخب بلاده للفوز على صربيا بنتيجة 3-2 وحجز آخر بطاقة لثمن نهائي كأس العالم.

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نبذة عن تشاكا

قائد سويسرا، يقدّم مستويات هائلة مع أرسنال ويقوده لتصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

شقيقه الأكبر تاولانت اختار تمثيل بلدهما الأصلي ألبانيا، وتواجه الشقيقان في يورو 2016 في لقطة البطولة وقتها.

سجّل هدفًا في شباك فرنسا بكأس العالم 2014، وآخر أمام صربيا في نسخة 2018.

في 2019 وبعد شهر من إعلانه قائدًا لـ أرسنال، دخل في مشادات كلامية مع الجمهور وخلع قميص النادي، ليُجرّد من شارة القيادة.

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ماذا قدم أمام صربيا؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 69

تمريرات صحيحة: 52 من 55

تمريرات مفتاحية: 1

تسديدات: 3

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 9

فوز بصراعات هوائية: 3 من 4

حصول على أخطاء: 3

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