كرنفال كأس العالم – جُرد من شارة القيادة سابقا.. تشاكا رجل مباراة سويسرا وصربيا
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 23:47
كتب : FilGoal
حصد جرانات تشاكا جائزة رجل مباراة سويسرا وصربيا في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لـ كأس العالم 2022.
جرانيت شاكا
النادي : أرسنال
وقاد تشاكا منتخب بلاده للفوز على صربيا بنتيجة 3-2 وحجز آخر بطاقة لثمن نهائي كأس العالم.
اقرأ: قصص وحكايات لاعبي ومدرب سويسرا
نرشح لكم
كأس العالم - تقرير: ضربة جديدة لـ البرازيل بإصابة تيليس وجابريل جيسوس كأس العالم - تعرف على طريق البرتغال المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - تعرف على طريق إنجلترا المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - تعرف على طريق إسبانيا المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - تعرف على طريق الأرجنتين المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - تعرف على طريق فرنسا المحتمل حتى نهائي المونديال كأس العالم - سون: لدينا فرصة للفوز على البرازيل كأس العالم - تعرف على طريق البرازيل المحتمل حتى نهائي المونديال