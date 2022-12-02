كرنفال كأس العالم – جُرد من شارة القيادة سابقا.. تشاكا رجل مباراة سويسرا وصربيا

قائد سويسرا، يقدّم مستويات هائلة مع أرسنال ويقوده لتصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

شقيقه الأكبر تاولانت اختار تمثيل بلدهما الأصلي ألبانيا، وتواجه الشقيقان في يورو 2016 في لقطة البطولة وقتها.

سجّل هدفًا في شباك فرنسا بكأس العالم 2014، وآخر أمام صربيا في نسخة 2018.

في 2019 وبعد شهر من إعلانه قائدًا لـ أرسنال، دخل في مشادات كلامية مع الجمهور وخلع قميص النادي، ليُجرّد من شارة القيادة.

[image:2]