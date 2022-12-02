كرنفال كأس العالم - استغلال كامل للفرصة.. إيباسي رجل مباراة الكاميرون والبرازيل

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

ديفيز إيباسي - الكاميرون

حصد إيباسي حارس منتخب الكاميرون جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022.

إيباسي بدأ المشاركة مع منتخب الكاميرون في المباراة الثانية بعد استبعاد الحارس الأساسي أندري أونانا.

وحصد ابن الـ29 عاما جائزة رجل المباراة.

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وفاز منتخب الكاميرون على البرازيل بهدف دون رد سجله فينسنت أبو بكر لينهي سلسلة لا هزيمة السليساو والتي استمرت لـ17 مباراة.

وودع منتخب الكاميرون البطولة رغم حصوله على أربع نقاط، ليصعد منتخب سويسرا في المركز الثاني خلف البرازيل.

ولكن من هو ديفيد إيباسي؟

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وُلد في سواسي سوس مونتمورنسي بجنوب فرنسا، لأبوين من الكاميرون ويحمل الجنسية الفرنسية.

تدرب في إيل دو فرانس، وفي سن الخامسة في ريد ستار، ثم لعب لنادي باريس بين 2003 وحتى 2008.

ومثّل منتخب بلاده لأول مرة في يونيو 2021 في مباراة انتهت بالتعادل السلبي ضد نيجيريا.

ماذا قدم أمام البرازيل؟

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الدقائق: 90

التصديات: 7

التمريرات الصحيحة: 27 من أصل 37

الكرات الطولية الصحيحة: 14

الكاميرون البرازيل ديفيز إيباسي كأس العالم قطر 2022
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