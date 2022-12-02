حتى الطرد تاريخي.. أرقام غير مسبوقة من رائعة أبو بكر في شباك البرازيل

فوز لم يكن كافيا لقيادة الكاميرون إلى دور الـ 16، ولكنه يظل فوزا تاريخيا. الأسود غير المروضة تسقط البرازيل بهدف فينسنت أبو بكر.

أبو بكر احتفل بقوة، هل كان يتذكر أنه يحمل بطاقة صفراء وأن خلعه للقميص سيكلفه الطرد؟ أم كان يعرف ولا يكترث؟ فقد سجل لتوه هدف فوز الكاميرون على البرازيل بأي حال.

هذه البطاقة الحمراء جعلت أبو بكر أول لاعب يسجل ويطرد في نفس المباراة من كأس العالم منذ زين الدين زيدان أسطورة فرنسا في نهائي 2006 أمام إيطاليا.

الكاميرون حققت فوزها الخامس في تاريخ كأس العالم، منهم 3 على منتخبات أمريكا اللاتينية: الأرجنتين وكولومبيا (1990) والبرازيل (2022).

خرجت الكاميرون بنظافة الشباك مرتين فقط طوال تاريخهم في كأس العالم، الأولى أمام الأرجنتين عام 1990 والثانية أمام البرازيل في 2022.

الكاميرون أيضا أول منتخب إفريقي يهزم البرازيل، وأول منتخب إفريقي يخرج بشباك نظيفة أمامها.

خسارة البرازيل تعني أنه لا يوجد أي فريق حصد العلامة الكاملة (9 نقاط) لدور المجموعات، للمرة الأولى منذ كأس العالم 1994.

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البرازيل نالت خسارتها الأولى في دور المجموعات منذ الخسارة أمام النرويج 1998.

فينسنت أبو بكر أيضا هو ثالث لاعب إفريقي يسجل أمام البرازيل في كأس العالم، بعد ديدييه دروجبا (كوت ديفوار - 2010) وجويل ماتيب (الكاميرون - 2014).

سجل أبو بكر هدفه العاشر في البطولات الرئيسية خلال عام 2022، بواقع هدفين في كأس العالم و8 أهداف في كأس أمم إفريقيا.

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وهو أيضا أول لاعب يسجل في البرازيل في نسخة 2022، بعد أن كادت البرازيل أن تصبح الوحيدة التي لم تستقبل أي أهداف في دور المجموعات.

تعرف على معلومات عن أبو بكر وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.