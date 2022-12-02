كرة القدم دائما ما تعطيك الفرصة، واليوم تغلب منتخب الكاميرون على البرازيل بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.

سجل هدف اللقاء الوحيد: فينسينت أبو بكر في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

ويمثل كأس العالم 2022 فرصة للجميع بالفعل وبالأخص المنتخبات الصغيرة.

في تلك النسخة شاهدنا فوز تونس على فرنسا والسعودية على الأرجنتين والمغرب على بلجيكا واليابان على ألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية على البرتغال وأخيرا الكاميرون على البرازيل، ليصبح كأس العالم للجميع بحق.

وبات منتخب الكاميرون أول فريق إفريقي يفوز على البرازيل في كأس العالم.

للتاريخ يا أسود 🦁🌟 منتخب الكاميرون أصبح أول منتخب إفريقي يحقق الفوز على البرازيل في كأس العالم 🇨🇲🇧🇷 pic.twitter.com/lEnlumE6OS — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

كما وصل الأسود لـ 5 انتصارات في كأس العالم 3 منها على منتخبات من أمريكا الجنوبية وهم: الأرجنتين وكولومبيا.

وتعرضت البرازيل للخسارة لأول مرة في دور المجموعات منذ مباراة النرويج في نسخة 1998، لتتوقف أطول سلسلة لاهزيمة في دور المجموعات بكأس العالم عند 17 مباراة للسامبا.

وأصبح أبو بكر ثالث لاعب إفريقي يسجل على البرازيل في كأس العالم بعد ديديه دروجبا في 2010 وجويل ماتيب في 2014.



































































































التشكيل

قاد هجوم الكاميرون الثلاثي: إريك ماكسيم تشوبو موتنج- فينسنت أبو بكر- بريان مبويمو.

فينسنت أبو بكر يقود هجوم الكاميرون أمام البرازيل بجانب تشوبو موتنج ومبويمو 🇨🇲🌟#في_المونديال pic.twitter.com/7gyakQszko — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

بينما أجرى تيتي 9 تغييرات على تشكيله الأساسي، ودفع فقط بـ فريد وإدير ميليتاو من اللقاء الماضي.

داني ألفيس يبدأ وجيسوس يقود هجوم البرازيل أمام الكاميرون ضمن الكثير من التغييرات في تشكيل البرازيل الأساسي 🇧🇷🌟#في_المونديال pic.twitter.com/XHrqFSRznO — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

ورغم غياب نيمار ودانيلو وأليكس ساندرو، إلا أن الدكة عامرة بالأسماء.

بدلاء البرازيل أمام الكاميرون 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Z5dRKsDSAC — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

وأصبح داني ألفيش أكبر لاعب يمثل البرازيل في كأس العالم بعمر 39 عاما و210 يوما متفوقا على تياجو سيلفا (38 عاما و63 يوما) في مباراة صربيا الأخيرة.

وصف المباراة

على عكس باقي المباريات، بدأ اللقاء بإنذار مبكر لـ نوهو تولو ظهير الكاميرون بعد تدخل قوي على أنتوني في الدقيقة السادسة.

وبعد دقيقة واحدة فقط أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه إيدر ميليتاو بعد تدخل عنيف على مومي نجامالو.

في الدقيقة 14 أبعد الحارس ديفيز إيباسي ببراعة رأسية من جابريل مارتينيلي لركنية.

إنذار جديد في اللقاء أُشهر لبيير كوندي لاعب وسط الكاميرون بعد عرقلة رودريجو في الدقيقة 27، ثم تبعه كولينز فاي في الدقيقة 32.

عاد مارتينيلي للظهور فعادت الخطورة، بتسديدة من خارج المنطقة أبعدها إيباسي لركنية في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وبعد دقيقة تألق إيدرسون في إبعاد رأسية بريان مبويمو ببراعة، مانعا أول تسديدة على مرمى البرازيل من أن تسكن الشباك بعد 180 سابقة لم تعرف أي فرصة محققة.

شوط أول سلبي انتهى وبدأ الثاني بحثا عن هدف.

تعرض أليكس تيليس للإصابة إثر ارتقاء هوائي أثناء تنفيذ ركنية ومعه توقفت المباراة قليلا.

جبهة البرازيل اليسار في خطر ❌ بعد تعرض أليكس تيليس للإصابة وغياب أليكس ساندرو عن المباراة للإصابة أيضا. 🇧🇷⚽️ pic.twitter.com/0U7LvfTnev — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

وكاد أبو بكر أن يسجل هدفا من تسديدة من داخل المنطقة لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 53.

بعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني أجرى تيتي 3 تغييرات دفعة واحدة.

شارك ماركينيوس بدلا من تيليس المصاب، وبرونو جيماريش وإيفرتون روبيرو بدلا من رودريجو وفريد.

تألق إيباسي من جديد مانعا مارتينيلي من أن يسجل هدفا موندياليا بعد تسديدة مقوسة أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 56.

وكاد خطأً من إيباسي أن يكلف فريقه هدفا بعدما تصدى لتسديدة ميليتاو وكانت الكرة في طريقها للشباب لكنه لحق بالكرة وأبعدها لركنية.

سد منيع أمام البرازيل ❌👏 إيباسي تصدى لـ 6 تسديدات من لاعبي البرازيل 🇧🇷⚽️ pic.twitter.com/wlplMJJyjK — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

أول تغيير لسونج جاء بمشاركة كارل توكو إيكامبي وخروج بريان مبويمو.

ورد تيتي بمشاركة بيدرو بدلا من جابريل جيسوس.

في الدقيقة 68 جاء تغيير هجومي للكاميرون بمشاركة أوليفييه نتشام بدلا من كوندي.

وفي الدقيقة 73 سدد برونو جيماريش كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وبعد 5 دقائق سدد نتشام كرة قوية تصدى لها إيدرسون.

في الدقيقة 79 شارك رافينيا بدلا من أنتوني في آخر تغييرات السامبا.

أشهر الحكم بطاقة صفراء لأبو بكر ثم برونو جيماريش في الدقيقتين 81 و85.

وكاد بيدرو أن يسجل هدفا ينهي العجز التهديفي في اللقاء بعد عرضية من رافينيا لكن كرته مرت بمحاذاة المرمى.

في الدقيقة 86 جاء تغيير الأسود الأخير بمشاركة نجوم مكيليبي بدلا من مومي نجامالو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أرسل نجوم عرضية متقنة من الجهة اليمنى أودعها أبو بكر بكل سهولة في الشباك.

أبو بكر احتفل بهدفه الرائع في شباك إيدرسون بخلع القميص، ليخرج من أرض الملعب بعدما أشهر الحكم له البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء.

وأصبح ثاني لاعب يتعرض للطرد في كأس العالم 2022 بعد واين هينيسي حارس ويلز في مواجهة إيران بالجولة الثانية.

وأول لاعب يسجل هدفا في كأس العالم ويتعرض للطرد في نفس المباراة منذ زين الدين زيدان في نهائي 2006.

فينسنت أبو بكر سجل هدفا واحتفل بخلع القميص ليحصل على بطاقة صفراء ثانية ويغادر المباراة🇨🇲 هذه هي البطاقة الحمراء الثانية في البطولة بعد طرد حارس ويلز واين هينيسي✖️ أبو بكر أصبح أول لاعب يسجل ويتعرض لبطاقة حمراء في كأس العالم منذ زين الدين زيدان 2006 أمام ايطاليا في النهائي🇫🇷 pic.twitter.com/GaO9A2RJA9 — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

أهدر برونو جيماريش ثم مارتينيلي فرصتين جديدتين في الدقائق الأخيرة بكرتين مرتا أعلى العارضة ليحافظ إيباسي على نظافة شباكه ويتفوق الأسود على السامبا.