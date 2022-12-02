خماسي يتشارك الصدارة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

كأس العالم

انتهى دور المجموعات من كأس العالم في نسخته الـ22 والمقامة في قطر حتى 18 ديسمبر.

واشتعلت المنافسة على صدارة الهدافين مع نهاية الدور الأول.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

أخبار متعلقة:
مؤتمر لاعب أستراليا: نحترم ميسي ولكن إل بايس: بعد توديع كأس العالم.. نهاية تعاقد دييجو ألونسو مع أوروجواي كرنفال كأس العالم - كيم يونج جون.. "عودة سوبر مان" كوريا الجنوبية كرنفال كأس العالم - لا باندا.. تعرف على دي أراسكايتا رجل مباراة أوروجواي وغانا

اقرأ:كل ما تريد معرفته عن منتخبات كأس العالم

Image

وجاء ترتيب الهدافين في كأس العالم كالتالي:

كيليان مبابي - فرنسا - 3 أهداف

إينر فالنسيا - الإكوادور - 3 أهداف

ماركوس راشفورد - إنجلترا - 3 أهداف

ألفارو موراتا - إسبانيا - 3 أهداف

كودي جاكبو - هولندا - 3 أهداف

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - هدفان

ألكسندر ميتروفيتش - صربيا - هدفان

بريل إيمبولو - سويسرا - هدفان

ليونيل ميسي - الأرجنتين - هدفان

كاي هافرتز - ألمانيا - هدفان

سالم الدوسري - السعودية - هدفان

ريتسو دوان - اليابان - هدفان

نيوكلاس فولكروج - ألمانيا - هدفان

دي أراسكايتا - أوروجواي - هدفان

محمد قدوس - غانا - هدفان

أندري كراماريتش - كرواتيا - هدفان

تشو جوي سانج - كوريا الجنوبية - هدفان

ريتشارلسون - البرازيل - هدفان

أولفييه جيرو - فرنسا - هدفان

فيران توريس - إسبانيا - هدفان

بوكايو ساكا - إنجلترا - هدفان

مهدي طارمي - إيران - هدفان

برونو فيرنانديز - البرتغال - هدفان

قطر 2022 كأس العالم جدول ترتيب هدافي كأس العالم
نرشح لكم
مارتينيلي: لن نفقد الثقة بسبب خسارة مباراة مدرب أوروجواي غاضبا: ودعنا كأس العالم بسبب الأخطاء التحكيمية كرنفال كأس العالم – جُرد من شارة القيادة سابقا.. تشاكا رجل مباراة سويسرا وصربيا كرنفال كأس العالم - استغلال كامل للفرصة.. إيباسي رجل مباراة الكاميرون والبرازيل حتى الطرد تاريخي.. أرقام غير مسبوقة من رائعة أبو بكر في شباك البرازيل كأس العالم للجميع كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة "ألبان" سويسرا
أخر الأخبار
مارتينيلي: لن نفقد الثقة بسبب خسارة مباراة دقيقة | أمريكا
مدرب أوروجواي غاضبا: ودعنا كأس العالم بسبب الأخطاء التحكيمية 12 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم – جُرد من شارة القيادة سابقا.. تشاكا رجل مباراة سويسرا وصربيا 25 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - استغلال كامل للفرصة.. إيباسي رجل مباراة الكاميرون والبرازيل 39 دقيقة | قطر 2022
حتى الطرد تاريخي.. أرقام غير مسبوقة من رائعة أبو بكر في شباك البرازيل 39 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم للجميع 50 دقيقة | قطر 2022
خماسي يتشارك الصدارة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 58 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 58 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه