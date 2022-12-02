خماسي يتشارك الصدارة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

انتهى دور المجموعات من كأس العالم في نسخته الـ22 والمقامة في قطر حتى 18 ديسمبر.

واشتعلت المنافسة على صدارة الهدافين مع نهاية الدور الأول.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

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وجاء ترتيب الهدافين في كأس العالم كالتالي:

كيليان مبابي - فرنسا - 3 أهداف

إينر فالنسيا - الإكوادور - 3 أهداف

ماركوس راشفورد - إنجلترا - 3 أهداف

ألفارو موراتا - إسبانيا - 3 أهداف

كودي جاكبو - هولندا - 3 أهداف

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - هدفان

ألكسندر ميتروفيتش - صربيا - هدفان

بريل إيمبولو - سويسرا - هدفان

ليونيل ميسي - الأرجنتين - هدفان

كاي هافرتز - ألمانيا - هدفان

سالم الدوسري - السعودية - هدفان

ريتسو دوان - اليابان - هدفان

نيوكلاس فولكروج - ألمانيا - هدفان

دي أراسكايتا - أوروجواي - هدفان

محمد قدوس - غانا - هدفان

أندري كراماريتش - كرواتيا - هدفان

تشو جوي سانج - كوريا الجنوبية - هدفان

ريتشارلسون - البرازيل - هدفان

أولفييه جيرو - فرنسا - هدفان

فيران توريس - إسبانيا - هدفان

بوكايو ساكا - إنجلترا - هدفان

مهدي طارمي - إيران - هدفان

برونو فيرنانديز - البرتغال - هدفان