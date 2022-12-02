كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

كأس العالم

انتهت دور المجموعات من كأس العالم في نسخته الـ22 المقامة في قطر بوجود أكثر من مفاجآة على رأسها خروج ألمانيا وبلجيكا من الدور الأول، وصعود اليابان وكوريا الجنوبية.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

ما هي القنوات الناقلة لثمن نهائي كأس العالم 2022؟

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What is the BBC and ITV World Cup schedule? UK TV listings for Qatar 2022 | Sporting News United Kingdom

تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات دور الـ16 عبر قنوات الكأس اكسترا.

وتذاع بعض المباريات على القنوات المفتوحة يتم الإعلان عنها في يومها.

مواعيد مباريات باقي الأدوار الإقصائية

FIFA Introduces a Shiny New World Cup Ball Inspired By 2022 Host Nation Qatar – PRINT Magazine

الدور ثمن النهائي من 3 إلى 6 ديسمبر

الدور ربع النهائي يومي 9 و10 ديسمبر

الدور نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبر

النهائي يوم 18 ديسمبر

مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم

Al Rihla by adidas revealed as FIFA World Cup Qatar 2022™ Official Match Ball

هولندا ضد أمريكا - 3 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد خليفة الدوري

الأرجنتين ضد أستراليا - 3 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد أحمد بن علي

فرنسا ضد بولندا - 4 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الثمامة

إنجلترا ضد السنغال - 4 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد البيت

اليابان ضد كرواتيا - 5 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الجنوب

البرازيل ضد كوريا الجنوبية - 5 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد 974

إسبانيا ضد المغرب - 6 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد المدينة التعليمية

البرتغال ضد سويسرا - 6 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد لوسيل

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