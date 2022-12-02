مثل كأس العالم 2018 انتقم لاعبو سويسرا ذو الأصل الألباني من صربيا مجددا ليقودون منتخب بلادهم إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022.

وفاز منتخب سويسرا على صربيا اليوم الجمعة بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب 974 في ثالث جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة السابعة.

افتتح شيردان شاكيري أهداف المباراة في الدقيقة 20 لسويسرا.

وأدرك أليكساندر ميتروفيتش التعادل لصربيا في الدقيقة 26.

وتقدم المنتخب الصربي بهدف ثان عن طريق دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 35.

وأدرك بريل إمبولو التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 44.

وسجل ريمو فرويلر هدف انتصار سويسرا في الدقيقة 48.

بتلك النتيجة تصدر منتخب البرازيل المجموعة بست نقاط وخلفه سويسرا بفارق الأهداف وتأهلا سويا إلى دور الـ16.

فيما جاء منتخب الكاميرون ثالثا بأربع نقاط، وأخيرا صربيا رابعا بنقطة وحيدة.

ومنذ مونديال 2014 نجح منتخب سويسرا في التأهل كل مرة من دور المجموعات ولكنه دائما ما كان يُقصى من دور الـ16.

ويعد أبرز إنجاز لسويسرا هو التأهل لربع النهائي في نسخة 1934 وعلى أرضهم في نسخة 1954.

ألبان سويسرا

يضم منتخب سويسرا لاعبين من أصل ألباني هما شاكيري وجرانيت تشاكا.

انتهت حرب كوسوفو في 1999 التي ظلت منطقة متنازع عليها بين صربيا وألبانيا والتي تقع حاليا في حدود صربيا.

وكان شاكا ضمن المتضررين بعدما قضى والده ثلاث سنوات ونصف مسجونا في بلجراد عاصمة صربيا لمشاركته في مظاهرات ضد حكومتها.

أما شاكيري فغادرت عائلته كوسوفو قبل الحرب ولم يستطع العودة إلى هناك وأحرق الصرف منزل عمه وعانى الكثير من عائلته.

وحينما التقى المنتخبان في دور المجموعات في كأس العالم 2018 في دور المجموعات احتفل شاكا وشاكيري على طريقة النسر في إشارة إلى علم ألبانيا.

واليوم تكرر الأمر لكن أشار شاكيري فور تسجيله هدفه بالصمت وذلك لأنه بسبب احتفال النسر هو وشاكيري وثالثهم آنذاك ستيفان ليشتشتاينر تم تغريمهم ماليا من قبل فيفا آنذاك.

التشكيل

قاد سويسرا في الهجوم الثلاثي شاكيري وفارجاس وإمبولو.

فيما تواجد ميتروفيتش وفلاهوفيتش في هجوم صربيا.

📋ثنائية ميتروفيتش وفلاهوفيتش في هجوم صربيا، وإيمبولو يقود طموحات سويسرا 🇷🇸🇨🇭#في_المونديال pic.twitter.com/YsPOWPguab — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2022

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط سويسري وتصدى حارس صربيا لثلاث فرص محققة من إمبولو وشاكيري.

وكاد منتخب أندريا جيفكوفيتش يسجل هدف التقدم لصربيا لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى سويسرا.

وفي الدقيقة 20 أطلق شاكيري تسديدة قوية ارتطمت بأحد مدافعي صربيا وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لسويسرا.

ولكن ما هي إلا ست دقائق فقط إلا وأدرك منتخب صربيا التعادل برأسية جميلة من ميتروفيتش.

وعقب تسع دقائق فقط وبالتحديد في الدقيقة 35 أطلق فلاهوفيتش تسديدة يسارية زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لصربيا.

لكن في الدقيقة 44 أرسل سيلفان ويدمير عرضية زاحفة قابلها إمبولو بتسديدة في الشباك ليدرك التعادل لسويسرا.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 مرر شاكيري عرضية هيأها فارجاس بالكعب ليطلق فرويلير تسديدة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث الجميل لسويسرا.

هدأت المباراة بعد الهدف وتوقفت بسبب اعتراض مقاعد بدلاء صربيا على إشارة وجهها لهم شاكا.

وانحصر اللعب في وسط الملعب وغابت الخطورة من المنتخبين.

وحدثت اشتباكات جديدة بين لاعبي المنتخبين بسبب شاكا مجددا وتدخل الحكم قبل أن يتطور الأمر.

وظلت المباراة كما هي إلى أن انتهت بفوز سويسرا بثلاثة أهداف لهدفين وتأهلها لدور الـ16.