متحف كأس العالم - بيليه.. الفائز الوحيد بثلاثة ألقاب

غيّر دخوله لعالم كرة القدم الكثير من تاريخ كأس العالم على مر السنوات، إنه إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الشهير بـ"بيليه".

فاز بيليه مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970.

ليكون اللاعب الوحيد الذي فاز باللقب ثلاث مرات.

ظل الهداف التاريخي للبرازيل في كأس العالم بـ12 هدفا قبل أن يكسر رونالدو الظاهرة ذلك الرقم في 2006 بوصوله لـ15 هدفا.

وهو أكثر صانع تاريخ للأهداف في كأس العالم بواقع 10 مرات.

جماهير البرازيل قررت عمل "دخلة" لأسطورتها التاريخية مع وجوده في المستشفى لمواصلة علاجه من مرض السرطان.

ولذلك فإنه بالطبع ضمن مقتنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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