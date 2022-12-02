مؤتمر كولر: جعلنا مباراة طلائع الجيش أصعب.. والأهلي بحاجة لشيء وعكسه

تحدث مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن الفوز أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم طلائع الجيش بهدف أحمد متعب، بينما تعادل أحمد عبد القادر للأهلي، وسجل عمرو السولية هدف الفوز من ركلة جزاء.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "هذا يجب أن نتقبله في كرة القدم، المهم بالنسبة لنا هو أن نحاول ألا نتلقى الأهداف قدر الإمكان".

وأضاف "طالما نحن نفوز ونسجل أكثر من المنافس، فأنا سعيد".

وأوضح السويسري "نسق الفريق ليس كالسابق وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت. التوقف لم يكن المشكلة الوحيدة، إذ عاد لنا بعض اللاعبين من المنتخبات بإصابات".

وتابع "الأمر مزيج بين الإثنين، التوقف والإصابات أعاقا مسار الفريق، ولكن الإصابات لها دور أكبر".

وواصل كولر "أحيانا يرتفع الصوت قليلا لتجديد الدوافع ودفع اللاعبين باتجاه ما نريد تحقيقه".

وأوضح "هناك شيئان قد تعتقد أنهما عكس بعضهما البعض: الشراسة على المرمى، والهدوء أمامه. هناك فارق بينهما، ولكن يجب أن يملك اللاعب كليهما، سواء بالحديث أو بالتدرب".

وأكمل "كان من الممكن أن ننهي المباراة ونقتلها لتصبح أسهل، ولكن للأسف جعلناها أصعب على أنفسنا. لم يكن الأمر ليصبح جيدا لو تلقينا هدفا وتعادلنا".

وأخيرا عما قاله لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق اختتم كولر "أخبرت الشناوي أن يهدأ ويفرح بالنقاط الثلاث".

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة بالفوز الرابع على التوالي في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة حتى الآن.