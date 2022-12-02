أوتو أدو يعلن رحيله من تدريب غانا بعد وداع كأس العالم

أعلن أوتو أدو المدير الفني لـ منتخب غانا استقالته عن تدريب النجوم السوداء بعد توديع كأس العالم 2022.

وأنهى منتخب غانا مشواره في كأس العالم بتذيل ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط.

وخسرت غانا ضد أوروجواي بنتيجة 2-0 ليودعا كلاهما البطولة العالمية لصالح البرتغالي وكوريا الجنوبية.

وقال أدو في تصريحات عقب المباراة: "قلت من قبل عندما بدأت كمدرب مساعد في أكتوبر من العام الماضي، سأترك منصبي بعد كأس العالم".

وأضاف "في الوقت الحالي أرى أنا وعائلتي مستقبلنا في ألمانيا، وأحب منصبي في دورتموند وأنا سعيد هناك".

وواصل "منذ بداية مهمتي قلت إننا إذا تأهلنا سأتقدم باستقالتي عقب نهاية المشوار في كأس العالم، حتى لو فزت باللقب".

وعمل أدو كمدرب مساعد في بوروسيا دورتموند الألماني.

وأصبح أدو مديرا فنيا لغانا عقب رحيل ميلوفان راجيفيش، وقاد غانا للتأهل لكأس العالم على حساب نيجيريا.

وبات أدو أول مدرب غاني يحقق فوز في كأس العالم عبر التاريخ بالفوز على كوريا الجنوبية في الجولة الثانية.

وأصبح أدو ثالث مدرب يرحل عن منتخب بلاده بعد توديع كأس العالم عقب روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا وجيراردو مارتينو مدرب المكسيك.