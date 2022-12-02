الدوري المصري - عبد الرحمن أسامة رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 21:29
كتب : FilGoal
حصل عبد الرحمن أسامة لاعب طلائع الجيش على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي We السلام.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في الصدارة.
بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند أربع نقاط في المركز الـ13.
ماذا قدم أمام الأهلي؟
الدقائق: 90
التمريرات الصحيحة: 38 من أصل 53
المراوغات الناجحة: 2
الكرات الطولية الصحيحة: 4
استعادة الكرة: 12
الفوز بالثنائيات الأرضية: 8
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