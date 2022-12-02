سواريز ينفجر: فيفا دائما ضد أوروجواي.. منعوني من احتضان عائلتي

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

لويس سواريز - غانا وأوروجواي - كأس العالم 2022

أبدى لويس سواريز نجم منتخب أوروجواي غضبه مما وصفه بتحيز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد بلاده، وذلك عقب الخروج من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ويرى سواريز أن هناك ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما لصالح أوروجواي ضد غانا، وأن ركلة الجزاء التي نالها منتخب البرتغال أمام أوروجواي (لمسة يد على خوسيه ماريا خيمينيز) كانت خاطئة.

وقال سواريز في تصريحات غاضبة عقب المباراة: "الصور موجودة. ركلة جزاء البرتغال أضرت بنا في فارق الأهداف، وركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالح داروين نونيز كانت واضحة للغاية، وكان هناك التحام آخر مع إدينسون كافاني".

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وأضاف "على الحكام والأشخاص المعنيين في فيفا منحنا تفسيرا لمعايير احتساب ركلات الجزاء".

وأوضح "أرى أن كافاني له ركلة جزاء، وهذه ليست أعذار، ولكن هناك أشياء لا تصدق تحدث في كأس العالم".

وواصل الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي "بعد المباراة ذهبت لأحتضن عائلتي ولكن مسؤولون من فيفا أتوا لمنعي، في الوقت ذاته ترى رجلا فرنسيا مع أطفاله على مقاعد البدلاء".

واختتم "يبدو أن أوروجواي لم تعد تملك أي نفوذ. فيفا دائما ضد أوروجواي".

وفاز منتخب أوروجواي على غانا بهدفين دون رد في المباراة الأخيرة، ولكن هذا الفوز لم يكن كافيا، بسبب انتصار كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1.

النتيجة كانت تساوي أوروجواي وكوريا عند 4 نقاط، إلا أن كوريا تأهلت بأفضلية عدد الأهداف المسجلة.

تعرف على معلومات عن سواريز وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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