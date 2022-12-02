أمارتي: قلت لزملائي إن لم نتمكن من التأهل لندافع كي يتم إقصاء أوروجواي

قال دانييل أمارتي لاعب منتخب غانا إنه كان من المهم له ألا يتأهل منافسه أوروجواي لدور الـ16 من كأس العالم 2022 طالما أنهم لن يتأهلوا كذلك.

وفاز منتخب أوروجواي على غانا اليوم الجمعة بهدفين دون رد في ملعب الجنوب في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

لكن الفوز لم يكن كافيا لأن أورجواي ودعت كأس العالم من دور المجموعات لأول مرة منذ نسخة 2002 وتأهل منتخب كوريا الجنوبية رفقة البرتغال.

وكان يمكن لغانا التأهل بشرط التعادل أو الفوز.

وتحدث أمارتي عقب المباراة قائلا: "أخبرت زملائي أننا بحاجة إلى هدف، لكنهم بحاجة لهدف كذلك، لذا علينا الدفاع عن أنفسنا فإن لم نتمكن من التأهل فليتم إقصائهم".

وبسؤاله هل كان من المهم له أن يتم إقصاء أوروجواي أجاب بحسم "نعم، بالنسبة لي كان من المهم إقصائهم".

وواصل "الأمر كان صعبا لأن حتى مدافعهم كان يهاجم، الكل كان يهاجم، أوروجواي احتاجت لهدف للتأهل وكنا ندافع بأربعة لاعبين ضد خمسة وثلاثة ضد اثنين، لكن في النهاية استطعنا الدفاع".

وعن إهدار أندري أيو لركلة جزاء في بداية المباراة قبل تسجيل أوروجواي لهدفيها أجاب "هذه هي كرة القدم وتحدث فيها تلك الأمور، إن سجلنا تلك الركلة لكنا قتلناهم ولكننا أهدرناها والمباراة تغيرت بعد ذلك".

ورغب منتخب غانا في إقصاء أوروجواي بعدما تسبب الأخير في عدم تأهل النجوم السوداء لنصف نهائي كأس العالم 2010 بعد منع لويس سواريز لهدف بيده قبل الانتصار بركلات الترجيح.