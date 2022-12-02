الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

وتعثر الزمالك في آخر مباراتين بالتعادل أمام إنبي والمصري ليتواجد في المركز الخامس برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات.

على الجانب الآخر، خسر طلائع الجيش مباراته الأخيرة أمام الأهلي ليتواجد في المركز الـ13 بأربع نقاط.

وفاز طلائع الجيش ذهابا في الموسم الماضي على الزمالك بهدفين دون رد.

قبل أن ينتصر الزمالك في مواجهة الإياب بهدف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد الجيش ببرج العرب.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء أمير محروس.