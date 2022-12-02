الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

يستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الجولة السادسة من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات.

على الجانب الآخر، يتواجد غزل المحلة في المركز الثاني برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد.

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وفاز الأهلي في مواجهتي الموسم الماضي أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ذهابا، وهدفين مقابل هدف واحد إيابا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد غزل المحلة.

ويبدأ اللقاء في الخامسة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن وطارق حسن.

الأهلي غزل المحلة الدوري المصري
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