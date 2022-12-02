حمد إبراهيم لـ في الجول: رحيل إيهاب جلال؟ المصري لم يبلغنا بأي شيء

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 20:53

كتب : بسام أبو بكر

إيهاب جلال

قال حمد إبراهيم المدرب العام للمصري إنه لم يتم إبلاغ الجهاز الفني بقرار رحيله عن تدريب النادي.

وتحدث حمد إبراهيم لـFilGoal.com قائلا: "لم يبلغنا أي شخص برحيل الجهاز الفني، نحن مستمرون لأنه لم يحدث جديد".

وأتم المدرب العام للمصري تصريحاته المقتضبة "اتصلت بالإداري وأبلغته أن مران الغد سيقام في السادسة مساء، ونسير بشكل جيد ومن يتابعنا يرى ذلك".

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ويتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط جمعهم بعد أربع مباريات خاضها.

فيما ودع المصري قبل أيام مسابقة كأس مصر عن موسم 2021-2022 من ربع النهائي بعد الهزيمة ضد الزمالك بهدف دون رد.

ويستعد المصري للقاء البنك الأهلي الثلاثاء المقبل في سادس جولات الدوري.

المصري إيهاب جلال حمد إبراهيم
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