انتهت كأس العالم – الكاميرون (1) (0) البرازيل.. فوز إفريقي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي الكاميرون والبرازيل التي تقام في ملعب لوسيل في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

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انتهت

ق 90+2: جووووووووووووول أوووووووووووووول أبو بكر يسجل هدف الكاميرون

ق 55: تسديدة رائعة من مارتينيلي بعد توغل داخل المنطقة يبعدها الحارس ببراعة.

ق 54: 3 تغييرات برازيلية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: إيدرسون يبعد رأسية مهاجم الكاميرون

ق 45+2: تسديدة قوية من مارتينيلي يبعدها الحارس لركنية.

ق 14: عرضية متقنة ورأسية من مارتنيلي يبعدها الحارس لركنية ببراعة

بداية اللقاء