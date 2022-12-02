مؤتمر لاعب أستراليا: نحترم ميسي ولكن

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

هاري ساوتر لاعب منتخب أستراليا

تحدث هاري ساوتر لاعب منتخب أستراليا وفريق ستوك سيتي الإنجليزي عن المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين ونجمها الأول ليونيل ميسي في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال ساوتر في المؤتمر الصحفي: "ستكون مهمة صعبة بالتأكيد".

وأضاف "نحترم ميسي كثيرا وهذا واضح، ولكني لا أعتقد أنها مسألة فردية. ستكون مباراة عمل جماعي من الفريقين".

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وأوضح "لا أعتقد أن الأمر يتمحور حول فرد واحد ومحاولة إيقافه، يجب أن نكون متيقظين لكل شيء.".

وتابع ساوتر "ميسي كان واحدا من اثنين لاعبين في العالم على القمة (مع كريستيانو رونالدو) وسيمر وقت طويل قبل أن نرى مثلهما مجددا".

واختتم "ولكن غدا ولمدة 90 دقيقة، إنه فقط واحد من اللاعبين الذين يتوجب علينا مواجهتهم".

وحقق منتخب أستراليا انتصارين على تونس والدنمارك بنتيجة 1-0، فيما خسر أمام فرنسا 4-1، ليجمع 6 نقاط ويتأهل بوصافة المجموعة الرابعة، ويلاقي منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة الثالثة.

وخسر منتخب الأرجنتين مباراته الأولى على يد السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم فاز على المكسيك وبولندا بنفس النتيجة 2-0.

وتقام المباراة في التاسعة مساء الغد -السبت- على استاد أحمد بن علي المونديالي.

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ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي المباراة التي ستقام في الخامسة مساء نفس اليوم، على استاد خليفة الدولي.

تعرف على معلومات عن ساوتر وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

هاري ساوتر منتخب أستراليا كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022
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