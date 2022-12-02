تشكيل سويسرا – 3 تبديلات من أجل حلم التأهل أمام صربيا

أجرى مورات ياكين المدير الفني لسويسرا ثلاثة تبديلات على تشكيل فريقه لملاقاة صربيا مساء اليوم الجمعة.

ويواجه منتخب سويسرا منافسه صربيا في ملعب 974 في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ويغيب عن التشكيل الحارس يان سومر والمدافع نيكو إلفيدي والجناح فابيان رايدير، ويشارك بدلا منهم جريجور كوبل وفابيان شار وشيردان شاكيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبل

في الدفاع: ريكاردو رودريجيز- فابيان شار- مانويل أكانجي- سيلفان ويدمير

في الوسط الدفاعي: جرانيت تشاكا- ريمو فرويلير

في الوسط الهجومي: روبن فارجاس- دجبريل سو- شيردان شاكيري

في الهجوم: برييل إمبولو

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة بست نقاط يليه سويسرا بثلاث نقاط ثم الكاميرون نقطة وحيدة وبفارق الأهداف عن صربيا.