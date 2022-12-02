تشكيل الكاميرون – أبو بكر وموتنج ومبويمو ثلاثي هجومي أمام البرازيل

أعلن روجيبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون تشكيل بلاده لملاقاة البرازيل مساء اليوم الجمعة.

ويواجه منتخب الكاميرون منافسه البرازيل في ملعب لوسيل في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيس إبساي

في الدفاع: نوهو تولو- كريستوفر ووه- إنزو إيبوسي- كولينز فاي

في الوسط: نيكولاس نجيمالو- بيير كوندي- أندري زامبو أنجويسا

في الهجوم: إريك ماكسيم تشوبو موتنج- فينسنت أبو بكر- بريان مبويمو

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة بست نقاط يليه سويسرا بثلاث نقاط ثم الكاميرون نقطة وحيدة وبفارق الأهداف عن صربيا.