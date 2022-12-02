تشكيل صربيا - تغيير وحيد أمام سويسرا.. وثنائية ميتروفيتش وفلاهوفيتش في الهجوم

أعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

ويتواجد منتخب صربيا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من تعادل مع الكاميرون وخسارة أمام البرازيل.

بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من فوز على الكاميرون وهزيمة أمام البرازيل.

سيناريوهات التأهل - المجموعة السابعة.. طريق الكاميرون الوحيد نحو النهائي الإفريقي

وجاء تشكيل صربيا كالتالي:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: ستراينيا بافلوفيتش - نيكولا ميلينكوفيتش - ميلوش فيليكوفيتش

الوسط: أندريا زيفكوفيتش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ساشا لوكيتش - دوشان تاديتش - فيليب كوستيتش

الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش - دوسان فلاهوفيتش

دكة البدلاء: بريدراج رايكوفيتش - ماركو دميتروفيتش - ستيفان ميتروفيتش - سردان بابيتش - ستراينيا إراكوفيتش - فيليب ملادينوفيتش - نيمانيا جوديلي - أوروش راشيتش - إيفان إليتش - ماركو جرويتش - داركو لازوفيتش - نيمانيا رادونيتش - فيليب دوريشيتش - لوكا يوفيتش - نيكولا ميلينكوفيتش

تعرّف على كل ما يخص قائمة صربيا ومديرهم الفني عبر كرنفال في الجول.