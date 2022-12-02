مؤتمر مدرب أستراليا - إنها الحرب أمام الأرجنتين.. وهذه ذكرياتي في مواجهة مارادونا

توعد جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا بخوض مباراة قوية ضد منتخب الأرجنتين في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي: "لا أقصد تقليل احترام الأرجنتين أو أي شيء من ذلك، ولكنها 11 ضد 11".

وأضاف "10 قمصان زرقاء ضد 10 قمصان صفراء، وهي معركة".

وأوضح "إنها حرب، ويجب أن نقاتل وأن نحرص على أن يكون لاعبينا في حالة رائعة بدنيا وذهنيا. لديهم طاقة كبيرة وسنخرج إلى هناك ونطلق العنان لكل أسلحتنا".

وتابع أرنولد "سترون أفضل نسخة من كل لاعب في الملعب لأجل أستراليا في ليلة الغد، بسبب نوعية الخصم الذي سنواجهه".

وواصل المدرب "الأذهان يجب أن تكون جاهزة لكل ثانية، ولا يجب أن نسترخي لأن ذلك سيكون الوقت الذي سيضربوننا فيه".

وأكمل "نحن الطرف غير المرشح ونحب ذلك. نحن نفضل وضع ظهورنا أمام الحائط ولا أحد يمنحنا فرصة، ثم نخرج ونقاتل ضد الحظوظ. هذه الروح هي نقطة قوتنا".

ولعب أرنولد مباراتي ملحق تصفيات كأس العالم 1994 مع أستراليا ضد الأرجنتين، تحديدا آخر منتخب أرجنتيني يضم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، والتي أسفرت عن تأهل راقصي التانجو.

الأرجنتين تراجعت للعب الملحق بعد الخسارة الكارثية 5-0 أمام كولومبيا في المونيمونتال ملعب ريفر بليت الأرجنتيني، ليواجه منتخب أستراليا في الملحق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1993.

الذهاب في سيدني انتهى بالتعادل 1-1 بفضل تمريرة حاسمة من مارادونا إلى أبيل بالبو، أما العودة في بوينوس أيرس انتهت بفوز الأرجنتين بهدف جابرييل باتيستوتا.

وعن ذلك قال أرنولد: "لم نتوقع مواجهة الأرجنتين في الملحق. أتذكر أن مارادونا كان معتزلا واكتسب الكثير من الوزن، ولكنه خسره في 6 أسابيع ولعب مجددا".

وأوضح "لقد منح تمريرة إلى المهاجم، لم يكن له الكثير من التأثير سوى هذه اللحظة، ولكنه كان من المستحيل الاقتراب منه في الملعب، حيث كان جاهزا للعب، هذه هي الذكرى التي أحتفظ بها عنه".

واختتم "المباراتين بدون أدنى شك جزء مميز للغاية من مسيرتي كلاعب".

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وحقق منتخب أستراليا انتصارين على تونس والدنمارك بنتيجة 1-0، فيما خسر أمام فرنسا 4-1، ليجمع 6 نقاط ويتأهل بوصافة المجموعة الرابعة، ويلاقي منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة الثالثة.

وخسر منتخب الأرجنتين مباراته الأولى على يد السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم فاز على المكسيك وبولندا بنفس النتيجة 2-0.

وتقام المباراة في التاسعة مساء الغد -السبت- على استاد أحمد بن علي المونديالي.

ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي المباراة التي ستقام في الخامسة مساء نفس اليوم، على استاد خليفة الدولي.

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