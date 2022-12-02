كرنفال كأس العالم - لا باندا.. تعرف على دي أراسكايتا رجل مباراة أوروجواي وغانا

حصد جيورجان دي أراسكايتا جائزة رجل مباراة أوروجواي وغانا لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لـ كأس العالم 2022.

ولم تكف ثنائية صانع ألعاب أوروجواي لتأهل الألبيسيسلتي لثمن نهائي كأس العالم بسبب سيناريو مجنون آهل كوريا الجنوبية بفارق الأهداف المسجلة.

هدفان فقط سجلهما منتخب أوروجواي في نسخة 2022 من كأس العالم وكلاهما من صانع ألعبا فلامنجو البرازيلي.

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نبذة عن دي أراساكيتا

ولد في نيوفو برلين في أوروجواي.

في بداية مسيرته وعده والده بـ 5 دولار على كل هدف يسجله لتحفيزه وفي أول عام سجل 49 هدفا.

ساهم بعمر 11 عاما في فوز فريقه بيسيكادورز أونيدوز بأول لقب في تلك المرحلة السنية في تاريخ النادي بعدما سجل 38 هدفا.

في كروزيرو البرازيلي أطلق عليه لقب "لا باندا" في 2019 أصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيل بالانتقال من كروزيرو إلى فلامنجو مقابل 63 مليون ريال برازيلي.

بعد عدة أشهر ترشح هدفه لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام والمقدمة من فيفا.

مع فلامنجو توج بـ 10 ألقاب خلال 3 سنوات.

ماذا قدم أمام غانا؟

دقائق: 80

أهداف: 2

لمس الكرة: 43

تمريرات صحيحة: 14 من 22

تمريرات مفتاحية: 2

تسديدات: 2

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 9

فوز بصراعات هوائية: 0 من 2