كرنفال كأس العالم - كيم يونج جون.. "عودة سوبر مان" كوريا الجنوبية

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 19:38

كتب : FilGoal

هدف كيم جوان لصالح كوريا أمام البرتغال

صعد منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بعد الفوز على البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد.

وتفوق منتخب كوريا على أوروجواي بسبب تفوقه في عدد الأهداف المسجلة.

وكرر الشمشون الكوري تفوقه على البرتغال في كأس العالم بعد الفوز في 2002 بهدف دون رد.

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وسجل كيم يونج جون هدف كوريا الجنوبية الأول في المباراة 27 مستغلا خطأ كريستيانو رونالدو قائد البرتغال.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية مع متصدر المجموعة السابعة في الدور ثمن النهائي، والأقرب هو البرازيل.

نبذة عن كيم يونج جون

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ظهر كضيف رفقة طفليه في البرنامج الكوري "عودة سوبرمان".

شارك في كأس العالم للشباب 2009 في مصر وسجل هدفًا أمام الولايات المتحدة على استاد السويس.

يمتلك كيم مسيرة رائعة مع جوانجزو إيفرجراند، إذ فاز معه بالدوري الصيني 6 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين.

مارس كرة الصالات في بداياته وكان هدّاف الدوري الكوري للصالات عام 2009.

في 2015 ساهم في وصول كوريا لنهائي كأس آسيا وحصد جائزة أفضل لاعب في البلاد لذلك العام.

ماذا قدم أمام البرتغال؟

الدقائق: 81

تشتيت الكرة: 2

التمريرات الصحيحة: 30 من أصل 38

الكرات الطولية الصحيحة: 4

منع التسديدات: 1

كوريا الجنوبية كأس العالم قطر 2022 البرتغال
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