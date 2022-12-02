كرنفال كأس العالم - هوانج هي تشان.. من مشاركة لـ23 دقيقة إلى بطل قومي

قاد هوانج هي تشان منتخب كوريا الجنوبية للدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 والمقام في قطر.

وسجل ابن الـ26 عاما هدف كوريا الثاني أمام البرتغال في الدقيقة 91 ليصعد الشمشمون على حساب أوروجواي بعد تفوقه في عدد الأهداف المسجلة.

الهدف هو العاشر لهوانج مع منتخب كوريا الجنوبية في 50 مباراة.

وفاز هوانج بجائزة رجل المباراة.

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ويلعب منتخب كوريا الجنوبية مع متصدر المجموعة السابعة في الدور ثمن النهائي، والأقرب هو البرازيل.

نبذة عن هوانج هي تشان

في كأس العالم 2018 تعرض هوانج هي تشان لموقف صعب عندما دخل بديلًا في الدقيقة 56 أمام ألمانيا، ثم أخرجه المدرب شين تاي يونج في الدقيقة 79.

لاحقًا شرح شين قراره: "هوانج لم يتمركز بشكل جيد والمنافس كان يضغط علينا، فكرت أننا سنخسر بسببه.

أتأسف لـ هي تشان".

من جانبه أخبر هوانج الصحفيين بعد المباراة أن استبداله حدث لأنه تعرض لإصابة، لكن الحقيقة أنه كان تغييرًا اضطراريًا.

تألق هوانج في الملاعب الألمانية رفقة هامبورج ولايبزج، ويتواجد رفقة الذئاب منذ 2021.

ماذا قدم هوانج أمام البرتغال؟

دقائق اللعب: 24

التسديدات: 1

المراوغات الناجحة: 1

التمريرات الصحيحة: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 3