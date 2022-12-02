مؤتمر بليند: لا يعجبكم أداء هولندا.. هل تتذكرون يورو 2008؟

قلل دالي بليند مدافع منتخب هولندا من رواج الحديث السلبي عن الفريق بعد اجتيازه لدور المجموعات في كأس العالم 2022.

جاء ذلك على هامش حديثه في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الطواحين ضد الولايات المتحدة الأمريكية في دور الـ 16 لمونديال قطر.

وقال بليند في المؤتمر: "لنقل أن الإيجابية ممتعة أكثر من السلبية، ولكن هذا لا يفاجئني".

وأضاف "تدور الأجواء السلبية أحيانا أليس كذلك؟ أنا لا أعني كأس العالم فقط".

وأوضح "أنا أقرأ الإحصائيات، التي تقول أن منتخب هولندا حظي بدور مجموعات مذهل في يورو 2008، ثم غادر البطولة على الفور".

ونال الطواحين العلامة الكاملة في يورو 2008، ثم غادروا على يد روسيا في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

واستشهد بليند بخروج ألمانيا وبلجيكا من دور المجموعات، كدليل على قوة البطولة.

وتابع "المستويات متقاربة للغاية. الفرق تصبح أقوى وتتكاتف لتتلقى أقل عدد ممكن من الأهداف ويلعبون على المرتدات".

وتأهل منتخب هولندا بـ 7 نقاط من فوزين على السنغال وقطر وتعادل مع الإكوادور، لينال صدارة المجموعة الأولى ويواجه منتخب أستراليا وصيف المجموعة الثانية.

وتقام المباراة غدا -السبت- في الخامسة بتوقيت القاهرة، على استاد خليفة الدولي، ويلتقي الفائز منهما بالفائز من الأرجنتين وأستراليا.

تعرف على معلومات أكثر عن بليند وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.