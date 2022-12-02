مؤتمر دي بول: منهم ميسي.. هؤلاء علمونا معنى ارتداء قميص الأرجنتين

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

رودريجو دي باول

تحدث رودريجو دي بول لاعب وسط منتخب الأرجنتين وأتلتيكو مدريد الإسباني قبل مباراة بلاده أمام أستراليا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال دي بول في المؤتمر الصحفي: "ليونيل ميسي ونيكولاس أوتامندي وأنخيل دي ماريا علمونا معنى ارتداء هذا القميص".

وأضاف "أولا كان من الصعب عليَّ أن أستمتع بكأس العالم خصوصا بسبب الخسارة الأولى، ولم أستمتع أيضا أمام المكسيك".

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وأوضح "بدأت أستمتع بعض الشيء أمام بولندا، حيث كان يجب علينا الفوز لنحتل المركز الأول".

وتابع دي بول "كنت أخيرا قادرا على الاستمتاع بكأس العالم بعض الشيء، وشاهدت المباريات بهدوء مع عائلتي بعد ذلك".

وواصل "أعتقد أن الخسارة أمام السعودية ساعدتنا في بعض الأشياء".

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واختتم "اللعب بيومين فقط من الراحة أمر غير معتاد ولكننا سنكون بخير. غدا لن يكون هناك أي أعذار. الفريق يجب أن يخرج ويفعل المطلوب".

وخسر منتخب الأرجنتين مباراته الأولى على يد السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم فاز على المكسيك وبولندا بنفس النتيجة 2-0 ليتأهل على صدارة المجموعة الثالثة، ويلاقي منتخب أستراليا وصيف المجموعة الرابعة.

وحقق منتخب أستراليا انتصارين على تونس والدنمارك بنتيجة 1-0، فيما خسر أمام فرنسا 4-1.

وتقام المباراة في التاسعة مساء الغد -السبت- على استاد أحمد بن علي المونديالي.

تعرف على معلومات أكثر عن دي بول وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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