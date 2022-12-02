انتهت في الدوري المصري - الأهلي (2) - (1) طلائع الجيش

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

هدف أحمد عبد القادر - الأهلي × طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، حيث سجل 6 أهداف وتلقى واحدا.

على الجانب الآخر يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

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وفاز الأهلي على الإسماعيلي 1-0 وأسوان 1-0 والداخلية 4-1.

فيما تعادل طلائع الجيش مع الداخلية 0-0 وفاز على إنبي 2-1 وخسر أمام الاتحاد السكندري 3-1.

وتنطلق المباراة على ملعب "الأهلي WE السلام" في السابعة مساء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 89 لمسة يد بعد العودة للفيديو.. الهدف يلغى

ق 88 جووول موسيس إيبوكون يدرك التعادل برأسية بعد عرضية من كريم طارق

ق 80 يحيى حامد بدلا من أحمد عبد الرحمن

ق 79 بيرسي تاو بدلا من أحمد عبد القادر

ق 78 محمد شريف يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 75 تبديلان في صفوف طلائع الجيش بخروج أحمد أيمن منصور وخالد قمر ونزول محمد شحاتة وعلي الزاهدي\

ق74 تبديلان في صفوف الأهلي بخروج برونو سافيو ومحمد أشرف ونزول محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر

ق 66 جووووول عمرو السولية من ركلة الجزاء.. عماد السيد يشير للسولية في زاوية ولكن لاعب الأهلي يسدد في الأخرى.. 2-1

ق 64 تبديل في صفوف طلائع الجيش بخروج الحارس عمر رضوان ونزول عماد السيد

ق 63 تقنية الفيديو تؤكد القرار.. ركلة الجزاء ستلعب

ق 61 ركلة جزاء بسبب تدخل عمر رضوان حارس الطلائع على برونو سافيو

ق 56 أحمد عبد الرحمن يخترق ويسددد ولكن الشناوي يتألق في التصدي إلى ركنية

ق 53 جووول برونو سافيو يرسل العرضية وأحمد عبد القادر يقابلها برأسية رائعة في الشباك

ق 52 عرضية خطيرة من كريم طارق إلى أحمد سمير الذي يطيح بالكرة بغرابة فوق العارضة

ق 49 بينية من عمرو السولية إلى محمد شريف ولكن يفشل في الاستلام لتطول الكرة ويمسك بها الحارس

استراحة

ق 26 بعد مراجعة تقنية الفيديو الهدف يحتسب.. 1-0 لطلائع الجيش

ق 25 جووول ولكن الراية.. أحمد متعب يرسل الكرة فوق محمد الشناوي إلى شباك الأهلي

ق 19 رأسية من خالد قمر ولكن بعيدة عن المرمى

بداية المباراة

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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