فيفا ينشر فيديو يوضح كيف تم احتساب هدف اليابان ضد إسبانيا

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

هدف أو تاناكا

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح من خلاله كيف تم احتساب هدف اليابان الثاني ضد إسبانيا.

وفازت اليابان أمس الخميس على إسبانيا بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب خليفة الدولي.

وأثار الهدف الثاني الكثير من الجدل بداعي أن الكرة خرجت من الملعب.

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لكن نشر فيفا فيديو أوضح من خلاله أن الكرة لم تخرج من الملعب بكامل محيطها.

وأشار فيفا إلى أن الحكام استخدموا كاميرا خط المرمى للتأكد من أن الكرة لم تخرج من الملعب بكامل محيطها.

وأوضح "قد تعرض الكاميرات الأخرى صورا مضللة لكن وفقا للأدلة المتاحة فالكرة لم تكن خارج الملعب بكامل محيطها".

وتأهل منتخب اليابان إلى الدور الـ16 متصدرا المجموعة بفضل ذلك الانتصار رفقة إسبانيا وصيفتها في الترتيب.

اليابان إسبانيا كأس العالم
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