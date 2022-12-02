فيفا ينشر فيديو يوضح كيف تم احتساب هدف اليابان ضد إسبانيا

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح من خلاله كيف تم احتساب هدف اليابان الثاني ضد إسبانيا.

وفازت اليابان أمس الخميس على إسبانيا بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب خليفة الدولي.

وأثار الهدف الثاني الكثير من الجدل بداعي أن الكرة خرجت من الملعب.

لكن نشر فيفا فيديو أوضح من خلاله أن الكرة لم تخرج من الملعب بكامل محيطها.

وأشار فيفا إلى أن الحكام استخدموا كاميرا خط المرمى للتأكد من أن الكرة لم تخرج من الملعب بكامل محيطها.

وأوضح "قد تعرض الكاميرات الأخرى صورا مضللة لكن وفقا للأدلة المتاحة فالكرة لم تكن خارج الملعب بكامل محيطها".

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y — FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022

وتأهل منتخب اليابان إلى الدور الـ16 متصدرا المجموعة بفضل ذلك الانتصار رفقة إسبانيا وصيفتها في الترتيب.