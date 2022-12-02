الدرجة الثانية - القناة يواصل تصدر مجموعة القاهرة.. خسارة إيسترن كومباني وبتروجت

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 18:03

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

أقيمت اليوم -الجمعة- مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية (مجموعة القاهرة) في دوري الدرجة الثانية.

وخسر إيسترن كومباني من الإنتاج الحربي بهدف عمار شحاتة، في المباراة التي شهدت طرد محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي في الدقيقة 7.

وانتصر منتخب السويس على الإعلاميين بهدفي أنس شندي و عمرو مصطفى ليرتفع رصيد الفريق إلى 13نقطة.

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فيما خسر بتروجيت من السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل للسكة سيلا "هدفين" وسامي عبد الستار، بينما سجل لبتروجيت هادي رياض و إسماعيل بامبا من ركلة جزاء.

وخسر كهرباء الإسماعيلية من القناة بهدف محمد جمال ليرتفع رصيد القناة إلى 22 نقطة، بينما فاز وادي دجلة على النصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل لدجلة محمود دياسطي "هدفين" وعلي حسين "هدفين"، بينما سجل للنصر عمر فكري.

وفاز العبور على بورتو السويس بهدفين دون رد سجلهما أحمد عطية وأحمد رفعت ريفو، بينما خسر المستقبل سبورت من زد بهدفين مقابل هدف.

سجل للمستقبل أسامة إسماعيل، وسجل لزد محمد حمدي وفتحي مبروك.

على الجانب الآخر في مجموعة الصعيد فاز ملوي على كيما أسوان بهدفين دون رد وانتصر مصر للمقاصة على الفيوم بهدف دون رد.

بذلك يستمر القناة على صدارة مجموعة برصيد 22 نقطة، يليه المصرية للاتصالات بـ 18 نقطة.

دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة القناة بتروجيت إيسترن كومباني
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