تشكيل الأهلي - سافيو وشريف أساسيان أمام طلائع الجيش ضمن ستة تغييرات لـ كولر

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

أجرى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي ستة تغييرات على تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

وتواجد رامي ربيعة وأكرم توفيق وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف في التشكيل الأساسي على حساب محمد هاني ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسام حسن وشادي حسين.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري على استاد الأهلي We السلام.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية

أمامهما: أحمد عبد القادر - برونو سافيو - كريم فؤاد

خط الهجوم: محمد شريف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: حمدي فتحي - علي لطفي - حسام حسن - محمد مجدي أفشة - شادي حسين - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - محمد فخري.‏

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد تسع نقط من ثلاثة انتصارات، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ14 برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات.

الأهلي الدوري المصري
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