بعد 12 عاما.. أيو يهدر مجددا ضربة جزاء لـ غانا أمام أوروجواي

أهدر أندري أيو قائد منتخب غانا ركلة جزاء أمام أوروجواي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح محمد قدوس في الدقيقة 20، أهدرها أندري أيوو.

وأصبح منتخب غانا ثاني منتخب يهدر ركلتي جزاء أمام نفس المنتخب في كأس العالم منذ بداية احتساب البيانات في 1966.

يأتي ذلك بعد إهدار أسامواه جيان لضربة الجزاء الشهيرة في الدقيقة الاخيرة من الوقت الإضافي لربع نهائي عام 2010.

ومن بيت ست ضربات جزاء تم احتسابها لغانا، أهدر لاعبو النجوم السوداء ثلاث ركلات.

ويحتاج منتخب غانا للفوز من أجل الصعود للدور ثمن النهائي.

وتشير النتيجة حاليا مع نهاية الشوط الأول إلى تقدم أوروجواي بهدفين دون رد.