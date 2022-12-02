تشكيل كوريا - 3 تغييرات.. وسون يقود الهجوم أمام البرتغال

أعلن باولو بينتو تشكيل الفريق لمواجهة البرتغال في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأجرى المدرب 3 تغييرات، اثنين منهم في خط الهجوم حيث دفع بالثنائي ليي جاي سونج وليي كانج إن.

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية كالآتي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

الدفاع: كيم مون هوان – كيم يونج جوون - كون كيونج وون - كيم جين سو.

الوسط: هوانج إن بيوم - - جيونج وو يونج.

الهجوم: ليي جاي سونج - ليي كانج إن - سون هيونج مين.

أمامهم: تشو جوي سونج.

ويحتل منتخ كوريا الجنوبية المركز الرابع في المجموعة بنقطة وحيدة متأخرا عن أوروجواي بفارق الأهداف.

فيما تأتي غانا ثانيا بثلاث نقاط.

ويتصدر منتخب البرتغال السباق بست نقاط.