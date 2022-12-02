تشكيل كوريا - 3 تغييرات.. وسون يقود الهجوم أمام البرتغال
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 16:28
كتب : FilGoal
أعلن باولو بينتو تشكيل الفريق لمواجهة البرتغال في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.
وأجرى المدرب 3 تغييرات، اثنين منهم في خط الهجوم حيث دفع بالثنائي ليي جاي سونج وليي كانج إن.
وجاء تشكيل كوريا الجنوبية كالآتي:
حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.
الدفاع: كيم مون هوان – كيم يونج جوون - كون كيونج وون - كيم جين سو.
الوسط: هوانج إن بيوم - - جيونج وو يونج.
الهجوم: ليي جاي سونج - ليي كانج إن - سون هيونج مين.
أمامهم: تشو جوي سونج.
ويحتل منتخ كوريا الجنوبية المركز الرابع في المجموعة بنقطة وحيدة متأخرا عن أوروجواي بفارق الأهداف.
فيما تأتي غانا ثانيا بثلاث نقاط.
ويتصدر منتخب البرتغال السباق بست نقاط.
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