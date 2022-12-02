تشكيل كوريا - 3 تغييرات.. وسون يقود الهجوم أمام البرتغال

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 16:28

كتب : FilGoal

تشو جوي سانج - كوريا الجنوبية ضد غانا

أعلن باولو بينتو تشكيل الفريق لمواجهة البرتغال في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأجرى المدرب 3 تغييرات، اثنين منهم في خط الهجوم حيث دفع بالثنائي ليي جاي سونج وليي كانج إن.

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية كالآتي:

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حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

الدفاع: كيم مون هوان – كيم يونج جوون - كون كيونج وون - كيم جين سو.

الوسط: هوانج إن بيوم - - جيونج وو يونج.

الهجوم: ليي جاي سونج - ليي كانج إن - سون هيونج مين.

أمامهم: تشو جوي سونج.

ويحتل منتخ كوريا الجنوبية المركز الرابع في المجموعة بنقطة وحيدة متأخرا عن أوروجواي بفارق الأهداف.

فيما تأتي غانا ثانيا بثلاث نقاط.

ويتصدر منتخب البرتغال السباق بست نقاط.

كأس العالم كوريا الجنوبية البرتغال
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