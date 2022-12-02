تشكيل البرتغال – رونالدو أساسي.. 6 تبديلات أمام كوريا الجنوبية

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 16:08

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - الهدف الذي احتسب لبرونو

أجرى فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال ستة تبديلات على تشكيل فريقه لملاقاة كوريا الجنوبية.

ويشارك ديوجو دالوت وأنطونيو سيلفا وماتيوس نونيز وجواو ماريو وفيتينيا وريكاردو هورتا في التشكيل الأساسي بدلا من روبن دياز ونونو مينديز وبيرناردو سيلفا وويليام كارفاليو وبرونو فيرنانديز وجواو فيليكس.

وتقام المباراة في ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

في الدفاع: ديوجو دالوت- بيبي- أنطونيو سيلفا- جواو كانسيلو

في الوسط الدفاعي: ماتيوس نونيز- روبن نيفيز- جواو ماريو

في الوسط الهجومي: فيتينيا

في الهجوم: كريستيانو رونالدو- ريكاردو هورتا

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة بست نقاط.

فيما تأتي غانا ثانيا بثلاث نقاط.

ويأتي منتخب كوريا الجنوبية ثالثا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن أوروجواي الرابع.

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