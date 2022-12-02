تشكيل غانا - تغيير واحد.. وإينياكي ويليامز يقود الهجوم أمام أوروجواي

طرأ تغييرا واحدا على تشكيل غانا لمواجهة أورواجواي في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ودخل عبد الرحمن بابا في التشكيل بدلا من جودوين منساه في خط الدفاع.

غانا أمام فرصة حقيقية للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم، ويأتي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلفا لـ البرتغال الذي حسم تأهله بالفعل.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: لاورنس أتي زيجي

الدفاع: طارق لامبتي – عبد الرحمن بابا – محمد ساليسو – دانييل أمارتي

الوسط: أندري أيو - توماس بارتي – ساليس عبد الصمد – محمد قدوس - جوردان أيو

الهجوم: إينياكي ويليامز

ويعتبر البعض المباراة ثأرية لما حدث في كأس العالم 2010 عندما ودعت غانا البطولة أمام أوروجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي.

ويحتل منتخب أوروجواي المركز الرابع في المجموعة بنقطة وحيدة متأخرا عن كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.

فيما تأتي غانا ثانيا بثلاث نقاط.

ويتصدر منتخب البرتغال السباق بست نقاط.