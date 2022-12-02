تشكيل أوروجواي – سواريز ونونيز يقودان الهجوم ضد غانا.. ورباعي وسط بقيادة فالفيردي
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 15:55
كتب : FilGoal
يقود لويس سواريز وداروين نونيز هجوم منتخب أوروجواي في مباراته الحاسمة ضد غانا.
ويلتقي منتخب أوروجواي بمنافسه غانا في ملعب الجنوب اليوم الجمعة في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: سيرجيو ألفاريز
في الدفاع: جيليرمو فاريلا- جوزيه ماريا خيمينيز- سيباستيان كواتيس- ماتياس أوليفيرا
في الوسط: فاكوندو بيليستيري- فيدي فالفيردي- رودريجو بينتانكور- جيورجيان دي أراسكايتا
في الهجوم: داروين نونيز- لويس سواريز
ويحتل منتخب أوروجواي المركز الرابع في المجموعة بنقطة وحيدة متأخرا عن كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.
فيما تأتي غانا ثانيا بثلاث نقاط.
ويتصدر منتخب البرتغال السباق بست نقاط.
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