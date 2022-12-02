مؤتمر فان جال: فكرت بتدريب بلجيكا.. وأمريكا تطورت بسرعة

تحدث لويس فان جال مدرب هولندا قبل المواجهة المرتقبة ضد منتخب الزلايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب منتخب هولندا ضد أمريكا غدا السبت ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال فان جال: "فكرت بتدريب المنتخب البلجيكي لكنني أركز على مشواري مع هولندا الآن وسنرى إن طرحت أي عروض لاحقا".

واعلن روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا نهاية رحلته التدريبية مع الفريق بعد وداع كأس العالم من دور المجموعات.

وأضاف "المنتخب الأمريكي منتخب حماسي وفيه الكثير من النجوم الأقوياء. هذا يصعب الأمر على أي خصم يلعب أمامهم ومن نتائجهم يمكننا أن نرى ذلك"

وشدد "لأ أشعر بالمفاجاة لقد توقعت تأهلهم (منتخب أمريكا) منذ المباراة الأولى. المنتخب الأمريكي تطور بسرعة ولست متفاجئا بأدائهم. إنهم يتمتعون بقدرات بدنية عالية ما يصعب على أي منافس مواجهتهم. سنذبل كل ما بوسعنا لنحقق الفوز".

وتصدر منتخب هولندا المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم 2022.

ويواجه الفريق البرتقالي، منتخب أمريكا ثاني المجموعة الثانية في ثمن نهائي المونديال.

وجمع منتخب هولندا 7 نقاط في الصدارة منفردا، بينما أمريكا حلت ثانية برصيد 5 نقاط.