مؤتمر مدرب أمريكا: أتمنى لحاق بوليسيتش بمواجهة هولندا.. واستحقينا التأهل

يتمنى جريج بيرهالتر المدير الفني لمنتخب أمريكا أن يلحق كريستيان بوليسيتش نجم فريقه بمواجهة هولندا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في ظل محاولته للتعافي من الإصابة.

ويلتقي منتخب أمريكا بمنافسه هولندا غدا السبت في ملعب خليفة الدولي في أولى مباريات دور الـ1 من المونديال.

وتعرض بوليسيتش للإصابة في الحوض خلال مباراة فريقه ضد إيران في ثالث جولات دور المجموعات.

وتحدث بيلهاتر في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "حالة بوليسيتش تبدو جيدة".

وواصل "لكن يجب أن نراه اليوم في المران أولا لنتأكد من حالته".

وعن المهاجم جوش سارجينت قال: "يجب علينا اختباره أولا لنرى كيف تعافى من إصابته وإن كان يستطيع دفع نفسه، أنا واثق من امتلاكه تلك العقلية".

أما عن تأهل منتخب بلاده قال: "نستحق التواجد في هذا المكان الآن ونرغب في مواصلة التقدم".

وأتم مدرب أمريكا حديثه "سنواجه منتخب هولندي جيد جدا ولديه طاقم تدريبي مميز ويملك إمكانيات في كل مكان في الملعب، ويجب أن تكون لدينا فكرة كيف نستطيع هزيمتهم".

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