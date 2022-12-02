مؤتمر مدرب أمريكا: أتمنى لحاق بوليسيتش بمواجهة هولندا.. واستحقينا التأهل

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

جريج بيرهالتر - مدرب أمريكا

يتمنى جريج بيرهالتر المدير الفني لمنتخب أمريكا أن يلحق كريستيان بوليسيتش نجم فريقه بمواجهة هولندا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في ظل محاولته للتعافي من الإصابة.

ويلتقي منتخب أمريكا بمنافسه هولندا غدا السبت في ملعب خليفة الدولي في أولى مباريات دور الـ1 من المونديال.

وتعرض بوليسيتش للإصابة في الحوض خلال مباراة فريقه ضد إيران في ثالث جولات دور المجموعات.

أخبار متعلقة:
كورتوا: نحن لم نحقق شيئا ليطلق علينا الجيل الذهبي لـ بلجيكا جريليش يعتذر لـ ألميرون: أشعر بالندم.. قلت هذه التعليقات عندما كنت مخمورا المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم.. وأرقام قياسية على المستوى الإفريقي والعربي

وتحدث بيلهاتر في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "حالة بوليسيتش تبدو جيدة".

وواصل "لكن يجب أن نراه اليوم في المران أولا لنتأكد من حالته".

وعن المهاجم جوش سارجينت قال: "يجب علينا اختباره أولا لنرى كيف تعافى من إصابته وإن كان يستطيع دفع نفسه، أنا واثق من امتلاكه تلك العقلية".

أما عن تأهل منتخب بلاده قال: "نستحق التواجد في هذا المكان الآن ونرغب في مواصلة التقدم".

وأتم مدرب أمريكا حديثه "سنواجه منتخب هولندي جيد جدا ولديه طاقم تدريبي مميز ويملك إمكانيات في كل مكان في الملعب، ويجب أن تكون لدينا فكرة كيف نستطيع هزيمتهم".

أمريكا هولندا كأس العالم
نرشح لكم
تشكيل البرتغال – رونالدو أساسي.. 6 تبديلات أمام كوريا الجنوبي تشكيل غانا - تغيير واحد.. وإينياكي ويليامز يقود الهجوم أمام أوروجواي تشكيل أوروجواي – سواريز ونونيز يقودان الهجوم ضد غانا.. ورباعي وسط بقيادة فالفيردي مؤتمر فان جال: فكرت بتدريب بلجيكا.. وأمريكا تطورت بسرعة مؤتمر سكالوني: لا أتفق مع أن أستراليا غير مرشحة للفوز.. وموقف دي ماريا مجهول المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم.. وأرقام قياسية على المستوى الإفريقي والعربي كورتوا: نحن لم نحقق شيئا ليطلق علينا الجيل الذهبي لـ بلجيكا وهبي الخزري يعلن اعتزاله الدولي مع تونس
أخر الأخبار
تشكيل البرتغال – رونالدو أساسي.. 6 تبديلات أمام كوريا الجنوبي 17 دقيقة | قطر 2022
تشكيل غانا - تغيير واحد.. وإينياكي ويليامز يقود الهجوم أمام أوروجواي 24 دقيقة | قطر 2022
تشكيل أوروجواي – سواريز ونونيز يقودان الهجوم ضد غانا.. ورباعي وسط بقيادة فالفيردي 30 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فان جال: فكرت بتدريب بلجيكا.. وأمريكا تطورت بسرعة 35 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سكالوني: لا أتفق مع أن أستراليا غير مرشحة للفوز.. وموقف دي ماريا مجهول 36 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب أمريكا: أتمنى لحاق بوليسيتش بمواجهة هولندا.. واستحقينا التأهل ساعة | قطر 2022
مباشر في الدوري – الإسماعيلي (0) - (1) سموحة.. المقاولون (1) - (1) سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم.. وأرقام قياسية على المستوى الإفريقي والعربي ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه