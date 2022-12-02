انتهت في الدوري – الإسماعيلي (0) - (1) سموحة.. المقاولون (2) - (1) سيراميكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الإسماعيلي X سموحة

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نهاية المباراة

ق90+2 محاولات مستمرة من لاعبي الإسماعيلي بحثا عن تسجيل هدف التعادل

ق88 تسديدة قوية عن طريق صالح جمعه لاعب الاسماعيلي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الهاني سليمان على مرتين.

ق68 دفاع سموحة يبعد عرضية أرسلها محمد الدسوقي داخل منطقة الجزاء

ق52 إليا سيلا يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني ويسدد أعلى مرمى الإسماعيلي

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق3+45 لاعبو الإسماعيلي يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق40 أحمد حكم مدافع سموحة يبعد كرة عرضية كادت تسكن الشباك بالخطأ في مرماه

ق24 الغيني إليا سيلا يسجل الهدف الأول بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من محمد فوزي حارس الإسماعيلي

ق15 دفاع الإسماعيلي يبعد محاولة خطيرة لنادي سموحة بعد رأسية.

ق12 محاولات هجومية من النادي الإسماعيلي على مرمى سموحة ولكن دون خطورة

انطلاق المباراة

المقاولون العرب X سيراميكا كليوباترا

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نهاية المباراة

ق84 جوزيف أوشايا يسجل الهدف الثاني لناي المقاولون العرب بضربة رأسية متقنة

ق83 محمد بسام ينقذ فرصة هدف مؤكد من انفراد تام لجون اوكلي مهاجم المقاولون العرب.

ق65 محمد عادل يسجل هدف التعادل لنادي سيراميكا من ضربة رأسية بعد عرضية محمد إبراهيم

ق54 محاولات هجومية من لاعبي المقاولون بحثا عن تسجيل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق36 عبد الرحمن جبنة يسجل هدف رائع من تسديدة قوية من منتصف الملعب

ق28 محاولة جديدة لسيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية تحولت إلى ركلة ركنية

ق25 محمد عادل يهدر أخطر فرص المباراة بعد عرضية متقنة من سيف تقا لكنها يضعها أعلى المرمى بغرابة

ق22 جوزيف أوشايا يرسل كرة عرضية خطيرة يبعدها عمر فايد مدافع المقاولون

ق16 محمد إبراهيم يقود هجمة خطيرة لسيراميكا لكن دفاع المقاولون يبعد الكرة

ق12 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات المباراة في وسط الملعب

انطلاق المباراة