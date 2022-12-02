المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم.. وأرقام قياسية على المستوى الإفريقي والعربي
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 14:37
كتب : إسلام أحمد
كتب منتخب المغرب تاريخا عربيا وإفريقيا جديدا بعد الوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.
وتصّدر المغرب ترتيب مجموعته السادسة بعد حصد 7 نقاط بالفوز أمام بلجيكا وكندا والتعادل ضد كرواتيا.
وحقق المنتخب المغربي أرقاما قياسية يمكنك التعرف عليها بمشاهدة هذا الفيديو.
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