المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم.. وأرقام قياسية على المستوى الإفريقي والعربي

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 14:37

كتب : إسلام أحمد

هدف عبد الحميد صابيري مع المغرب أمام بلجيكا

كتب منتخب المغرب تاريخا عربيا وإفريقيا جديدا بعد الوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وتصّدر المغرب ترتيب مجموعته السادسة بعد حصد 7 نقاط بالفوز أمام بلجيكا وكندا والتعادل ضد كرواتيا.

وحقق المنتخب المغربي أرقاما قياسية يمكنك التعرف عليها بمشاهدة هذا الفيديو.

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