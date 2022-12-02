كورتوا: نحن لم نحقق شيئا ليطلق علينا الجيل الذهبي لـ بلجيكا

وودع منتخب بلجيكا كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات بعدما حل ثالثا في ترتيب المجموعة السادسة.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد بلجيكا

وقال كورتوا عقب المباراة في تصريحات لـ بي إن سبورتس: "نحن محبطون، فعلنا كل شيء من أجل الفوز لكن الحظ لم يكن حليفنا".

وأضاف "أعتقد أننا فقط حظوظنا في التأهل منذ المباراة الماضية (الخسارة أمام المغرب)".

وتابع "روميلو لوكاكو سابق الزمن من أجل اللحاق بتلك المباراة بدنيا، كان غير محظوظ، أنه يشعر بإحباط كبير. كان يستحق التسجيل".

وعند سؤاله عما إذا يرى أن الجيل الذهبي انتهى للمنتخب، أوضح "ليس من المنطقي أن يُطلق علينا "الجيل الذهبي" لـ بلجيكا، نحن لم نفز بأي شي، وإذا لم تفز بأي شيء فمن الصعب أن يُطلق عليك كذلك".

وغادر منتخب بلجيكا بـ 4 نقاط، جمعها من الفوز على كندا 1-0 والتعادل مع كرواتيا سلبيا في الجولة الأخيرة.

الخسارة أمام المغرب متصدر المجموعة (7 نقاط) كان لها العامل الأكبر في إقصاء الشياطين الحمر، وراء كرواتيا التي نالت نقطتها الخامسة من التعادل الأخير.

وكان روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أعلن اعتزاله في أعقاب الخروج من كأس العالم من مرحلة المجموعات.