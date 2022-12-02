تشكيل الدوري – باسم مرسي ومدبولي يقودان هجوم الإسماعيلي.. ورباعي في وسط سموحة
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 14:08
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مباشر في الدوري – الإسماعيلي (0) - (1) سموحة.. المقاولون (1) - (0) سيراميكا التشكيل - أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا.. ولويس إدوارد أساسي مع المقاولون دغموم: التعادل أمام الزمالك مهم معنويا.. ولم أكن جاهزا في مباراة الكأس برونو سافيو: توقعت التسجيل في الزمالك.. ومونديال الأندية أحد أحلامي مع الأهلي الجلاسي: حضرنا لمباراة الزمالك جيدا.. والمصري سيتحسن مواعيد مباريات 2 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وتحديد آخر المتأهلين في كأس العالم محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش إمام عاشور رجل مباراة الزمالك والمصري