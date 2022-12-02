دغموم: التعادل أمام الزمالك مهم معنويا.. ولم أكن جاهزا في مباراة الكأس

ثمن عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري نتيجة التعادل التي حققها فريقه ضد الزمالك.

وتعادل الزمالك مع المصري إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في خامس جولات الدوري.

وقال دغموم عبر "اون تايم سبورتس": "أشكر زملائي على تعاونهم. هذا التعادل يمنحنا دفعة معنوية وخطوة نحو تحقيق أهداف النادي".

وأوضح "لعبت المبراة وأنا جاهز بنسبة 100 % ونجحت في تسجيل هدف وصناعة آخر. لم أكن جاهزا في مباراة الكأس وشاركت وأنا عائد من الإصابة".

واختتم "الفريق يسير بشكل جيد ويضم عناصر مميزة ومع زيادة الانسجام وتحقيق النتائج الإيجابية سنحقق أهدافنا".

وأقيمت المباراة في ملعب برج العرب بعد عدة أيام من فوز الزمالك على المصري في ربع نهائي كأس مصر عن موسم 2021-2022 بهدف دون رد.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لثماني نقاط يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي والاتحاد السكندري أصحاب المركزين الثالث والرابع وخاض كل منهم أربع مباريات.

ويتصدر غزل المحلة الدوري بفارق الأهداف عن فيوتشر بعدما خاض كل منهما أربع مباريات وحصد 10 نقاط.

فيما وصل رصيد المصري لخمس نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بفارق نقطة عن فاركو السابع ولكن الأخير خاض خمس مباريات مقابل أربعة لمنافسه البورسعيدي.