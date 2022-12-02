برونو سافيو: توقعت التسجيل في الزمالك.. ومونديال الأندية أحد أحلامي مع الأهلي

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

برونو سافيو - الزمالك والأهلي

كشف البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي عن توقعه التسجيل في شباك الزمالك خلال مباراة السوبر المصري.

وسجل سافيو الهدف الأول في مرمى الزمالك خلال المباراة التي حسمها الأهلي بهدفين دون رد بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقال سافيو عبر قناة ناديه: "كنت على علم بالأهمية الخاصة لهذه المباراة. توقعت التسجيل في الزمالك لأني على ثقة بقدراتي وأتوقع التسجيل في كل مباراة أخوضها".

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وأضاف "سعيد جدا أنني أحرزت أول هدف لي في مباراة مثل كاس السوبر وفي لقاء دربي. اللقب كان مهما جدا بالنسبة لنا في بداية الموسم وكان مهما عند بداية انضمامي أن أكون بطلا داخل النادي الأهلي وأقدم أوراق اعتمادي للجماهير".

وكشف " الحضور الجماهيري كان مميزا. الأمر كان حماسيا وبه شغف مختلف جدا وثقافة مختلفة عن الأماكن اللي كنت ألعب فيها من قبل".

وشدد "االحصول على دوري أبطال إفريقيا والتواجد في كأس العالم للأندية من أهدافي الكبيرة مع الأهلي وأسعى لتحقيقها. المشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية حلم لكل لاعب".

واختتم تصريحاته"عائلتي كلها سعيدة بتواجدنا في مصر، وسعيدة بالمعاملة الجيدة، والاستقبال الذي أجده من الجماهير في الشارع".

صاحب الـ 28 عاما انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من بوليفار البوليفي.

ولعب سافيو مع الأهلي 7 مباريات وسجل هدفا في جميع المسابقات.

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