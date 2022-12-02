الجلاسي: حضرنا لمباراة الزمالك جيدا.. والمصري سيتحسن

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

إلياس الجلاسي

شدد إلياس الجلاسي لاعب النادي المصري على أهمية نتيجة التعادل التي حققها فريقه ضد الزمالك بمسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك مع المصري إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في خامس جولات الدوري.

وقال الجلاسي عبر "اون تايم سبورتس": "الفريق قدم مباراة كبيرة وكذلك في مباراة الكأس التي لم يحالفنا خلالها التوفيق وأضاعنا العديد من الفرص".

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وأضاف اللاعب التونسي "حضرنا جيدا للمباراة والضغط على الخصم كان بداية من محمود جاد حارس المرمى حتى مروان حمدي المهاجم".

واختتم "الأداء كان جيدا وبدأ الانسجام يظهر على الفريق ومع المباريات المقبلة سيتحسن النادي المصري".

"أشكر زملائي على تعاونهم هذا التعادل يمنحنا دفعة معنوية التحقيق اهداف النادي انا رجعت من االاصابة وجاهز 100% عكس مباراة الكاس سجلت هدف وصنعت هدف".

وأقيمت المباراة في ملعب برج العرب بعد عدة أيام من فوز الزمالك على المصري في ربع نهائي كأس مصر عن موسم 2021-2022 بهدف دون رد.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لثماني نقاط يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي والاتحاد السكندري أصحاب المركزين الثالث والرابع وخاض كل منهم أربع مباريات.

ويتصدر غزل المحلة الدوري بفارق الأهداف عن فيوتشر بعدما خاض كل منهما أربع مباريات وحصد 10 نقاط.

فيما وصل رصيد المصري لخمس نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بفارق نقطة عن فاركو السابع ولكن الأخير خاض خمس مباريات مقابل أربعة لمنافسه البورسعيدي.

الزمالك المصري إلياس الجلاسي
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